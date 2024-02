La nota e il 2, a 14 anni si lancia dal liceo di Ancona. «Erano tutti in classe, all'improvviso lo studente è caduto»

ANCONA - Il dramma è accaduto alla fine della terza ora, quando è suonata la campana per la ricreazione. Questione di un attimo: la docente stava parlando con alcuni studenti in classe quando, improvvisamente, il 14enne è caduto dalla finestra. Un volo di una decina di metri, la classe si trova infatti al terzo piano del liceo Scientifico Savoia di Ancona: impietriti i compagni del ragazzo e la professoressa, tutti sotto choc mentre i soccorsi sono scattati nell'immediato. Questa è la ricostruzione del dramma che si è consumato questa mattina in una prima dello Scientifico, ricostruzione affidata dalla scuola stessa in una nota.

Una nota e 2 in Matematica: «Scusate, sono un fallito». A 14 anni si lancia dal liceo ad Ancona

«Il ragazzo è rimasto sempre vigile.