Vulcano Stromboli, nuova forte eruzione con colonna di fumo e colata lavica

Nuova forte eruzione a Stromboli, con un'alta colonna di fumo, lancio di lapilli incandescenti e fuoriuscita di lava. La colata, che sta scendendo a mare, lungo la sciara del fuoco, una zona desertica dell'isola, ha provocato anche una frana. L'attività dello Stromboli, già intensa da alcuni giorni, è seguita dai vulcanologi dell'Ingv e della protezione civile. Il boato è stato avvertito distintamente dagli abitanti e dai turisti che hanno cominciato in questi giorni ad affollare l'isola.

APPROFONDIMENTI MONDO Islanda, l’eruzione del vulcano "illumina" la... GIAPPONE Giappone, allerta per eruzione vulcano Sakurajima: colonna di fumo...

L'esplosione ha generato un piccolo flusso piroclastico che si è gettato lungo la Sciara del Fuoco ed è finito in mare. C'è stata inoltre della ricaduta di cenere in molte zone dell'isola pic.twitter.com/Le2rGZ948k

Ecco la nube di cenere che sta interessando in questi minuti l'isola di #Stromboli. Siamo in attesa di ulteriori comunicati da parte dell'INGV, non è ancora chiaro se sia stata prodotta da una forte esplosione o meno. pic.twitter.com/bq6p49DjNS

— Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) May 19, 2021