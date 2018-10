Strage di Bologna, Fiore irreperibile, sarà la Corte a citarlo come teste

Sarà la Corte d'Assise di Bologna, presieduta da Michele Leoni, a citare direttamente Roberto Fiore come testimone nell'ambito del processo che vede imputato l'ex Nar Gilberto Cavallini per concorso nella strage del 2 agosto 1980. La richiesta è arrivata oggi in udienza dai difensori di parte civile, che hanno manifestato alla Corte la loro difficoltà nel riuscire a rintracciare un indirizzo di residenza a cui inviare la raccomandata per citare l'attuale segretario di Forza Nuova. «Noi non abbiamo gli strumenti che ha la parte pubblica (i pm) - ha detto uno degli avvocati di parte civile, Andrea Speranzoni - per riuscire ad individuare alcuni teste, come Fiore». Alla luce di queste difficoltà la Corte citerà anche un'altro testimone, Marzio Dedemo, cognato di Carlo Digilio (l'armiere di Ordine Nuovo). Proprio lo scorso sabato Roberto Fiore, che negli anni '80 era uno dei leader di Terza Posizione e venne condannato per banda armata, si trovava a Bologna per un'iniziativa del partito di estrema destra. La testimonianza del segretario di Fn è prevista per il 24 ottobre.

