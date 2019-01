Stefano De Martino testimonial di Oxfam Italia

Ultimo aggiornamento: 16:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oxfam Italia, organizzazione che si batte contro la disuguaglianza e l’ingiustizia della povertà, dà il benvenuto a Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore sarà infatti testimonial della Campagna per l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari che Oxfam Italia lancerà in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo.L’adesione di Stefano De Martino alla Campagna di Oxfam, con la sua nuova società Willy The Whale, fondata insieme a Francesca Pietrogrande, spiega una nota, aiuterà a dare voce alle persone più vulnerabili colpite dalle emergenze umanitarie a causa di conflitti, calamità naturali e cambiamenti climatici. Soprattutto donne e bambini.In Yemen, Siria, Sudan, Indonesia, intere comunità si ritrovano infatti senza mezzi e senza acqua, minacciate da malattie facilmente prevenibili come colera, tifo e dissenteria, ma che in questi contesti, senza un intervento tempestivo, possono divenire letali. Basti pensare all’epidemia di colera che dal 2017 in Yemen ha contagiato oltre 1 milione di persone, causando migliaia di vittime.«Sono onorato di essere il nuovo testimonial di Oxfam Italia perché conosco i loro progetti e credo nella loro operatività - ha detto Stefano De Martino -. Non vedo l’ora di impegnarmi anche io sul campo insieme a loro. Sento il dovere di legarmi ai progetti di sostenibilità soprattutto in questo momento storico: questo impegno è una questione personale, fa parte delle mie responsabilità di uomo e di padre».Questa campagna di sensibilizzazione segna l’avvio di una collaborazione a scopo umanitario che proseguirà anche nei mesi successivi. È infatti già prevista una missione che permetterà a Stefano De Martino di incontrare le comunità sostenute da Oxfam Italia e conoscere concretamente i progetti di lotta alla povertà realizzati sul campo.Nel mondo ancora oggi 1 persona su 3 non ha accesso a servizi-igienico sanitari ed è quindi esposta al rischio di epidemie e malattie. 340.000 bambini al di sotto dei 5 anni muoiono ogni anno per diarrea causata da scarsa igiene o acqua sporca. Al punto che l’acqua contaminata si rivela spesso più letale perfino dei conflitti armati. Oxfam da più di 70 annigarantisce ogni giorno l’accesso all’acqua pulita e servizi igienico sanitari a milioni di persone: ricostruendo infrastrutture idriche e portando, nel più breve tempo possibile, cisterne d’acqua pulita nei luoghi più impervi; distribuendo a tantissime famiglie delle comunità più vulnerabili veri e propri kit salva vita, che consentono di rendere l’acqua potabile, di lavarsi, disinfettarsi e di evitare così le epidemie. Tra aprile 2017 e marzo 2018, 22,3 milioni di persone nel mondo hanno beneficiato dei programmi di emergenza e lotta alla povertà di Oxfam nel mondo.Oxfam risponde ogni giorno a circa 30 diverse emergenze umanitarie, come in Yemen e in Siria; sempre tra il 2017 e il 2018, 17,3 milioni di persone, nelle condizioni più difficili, sono state soccorse con acqua potabile, servizi igienico sanitari, rifugi e assistenza. Si può sostenere il lavoro di Oxfam su