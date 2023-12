Stefania Camela, morta a 47 anni dopo l'intervento di routine: malore fatale mentre tornava a casa

San Benedetto del Tronto sotto choc per la morte della 47enne Stefania Camela, molto conosciuta in città che lavorava in Comune nello staff del sindaco Antonio Spazzafumo. Stefania si era recata a Milano per un intervento di routine, e tutto sembrava essere andato per il verso giusto, ma poco dopo la partenza per tornare in Riviera con il compagno, il malore e la corsa all’ospedale, dove purtroppo è avvenuto il decesso. Lascia la madre, il padre e il compagno.

Stefania Camela morta, l'indagine

Pochi giorni fa si era sottoposta ad un semplice intervento chirurgico a Milano e proprio a Milano è avvenuto il decesso.

Malore nel sonno, Luca Gatto muore a 48 anni. Il collega Giuseppe Muscarella non regge al dolore: stroncato da un infarto a 58 anni

Malore sull'autostrada A14 durante il viaggio di lavoro: Luca Casagrande fa in tempo ad accostare ma muore. Aveva 45 anni

IL SINDACO

«Una tragedia così improvvisa e inattesa lascia increduli, sconvolti e terribilmente tristi – scrive il primo cittadino Antonio Spazzafumo, che esprime tutto il suo dolore in un post. Ieri ci ha lasciati Stefania Camela, ragazza solare, da poche settimane preziosa collaboratrice della mia segreteria. Era così felice di questo nuovo percorso che proprio ieri era stato ufficialmente ratificato dopo tanti anni trascorsi nei servizi finanziari dove aveva avuto modo di conquistare simpatia e stima, sempre pronta com’era ad offrire la sua collaborazione. Nel nuovo ruolo aveva iniziato ad impratichirsi con i compiti della segreteria particolare del sindaco, e non vedeva l’ora di dedicarsi a tempo pieno alle tante mansioni previste per quell’ufficio. Esprimo tutta la mia vicinanza al dolore della sua famiglia, il cordoglio dell’Amministrazione tutta ai suoi cari. Con il cuore spezzato, a lei dedico la mia preghiera».