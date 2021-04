Statua di Padre Pio decapitata a San Clemente, nel Casertano. Il sindaco: «Episodio sconcertante»

A San Clemente, una frazione di Caserta, una statua di Padre Pio è stata decapitata. Il presunto responsabile dell'atto vandalico, un eritreo di 61 anni senza fissa dimora, è stato identificato dai carabinieri e denunciato.

A inchiodarlo alcune immagini di video-sorveglianza che lo hanno ripreso mentre decapitava la statua. L'uomo è ritenuto responsabile anche di altri danneggiamenti di statue sacre avvenuti sempre a San Clemente negli ultimi mesi; il più eclatante, che destò indignazione e preoccupazione tra i residenti della frazione di Caserta, avvenne il 28 dicembre scorso, quando la statua di Gesù installata nella villetta comunale fu vandalizzata con il taglio di un dito e altri danni.

«Condanniamo l'episodio sconcertante di oggi - a parlare è il sindaco di Caserta Carlo Marino - la vandalizzazione di luoghi e simboli che molto rappresentano per la comunità di San Clemente, e siamo certi che i responsabili saranno individuati con certezza dalle Forze dell'Ordine e puniti dalla Magistratura, indipendentemente dal colore della loro pelle».

«L'Amministrazione - ha proseguito Marino - di concerto con le associazioni locali, provvederà a contribuire al ripristino dei luoghi e a rafforzare un percorso di responsabilità collettiva, nel corso del quale con convinzione e determinazione, ciascuno dia il massimo per affrontare il disagio sociale e combattere il degrado. La sicurezza e la qualità della vita dipendono, infatti, dall'impegno di ognuno, nelle istituzioni e in tutti i livelli della società civile. Sono certo che gli avvenimenti odierni potranno farci più forti nell'impegno quotidiano necessario al bene della città. Mi auguro, infine, che nessuno possa avanzare o proporre polemiche e speculazioni, ancor più se di parte politica, sulla natura specifica dell'accaduto: Caserta non ha bisogno di questo, ma del lavoro e dell'impegno di tutti» ha poi concluso il sindaco.

