Pesaro, si sposa e muore dopo tre giorni a 30 anni. Il marito di Mara sotto choc: «Avevamo coronato il nostro sogno»

Novella sposa da appena tre giorni, è stata stroncata da un malore improvviso. È morta a 30 anni, Mara Angelini, residente in provincia di Pesaro, a Vallefoglia, insieme al neo-marito, Alessandro Baldelli, che al Resto del Carlino, racconta la triste vicenda. «E' successo tutto all'improvviso, non riesco ancora a crederci» le parole disperate dell'uomo che ora dovrà salutare per sempre e per l'ultima volta la donna che ha appena sposato.

Si sposa il mattino, muore la sera: un malore spezza il sogno d'amore di Andrea Labriola

Un sogno spezzato

«Stavamo insieme da alcuni anni e sabato finalmente avevamo deciso di coronare il nostro sogno, giurandoci amore eterno e diventano ufficialmente marito e moglie...E’ stata una cerimonia intima, alla presenza di un numero ristretto di persone. Avevamo in programma di organizzare una grande festa, l’anno prossimo» racconta Baldelli, sposo sorridente appena tre giorni prima ed ora vedovo.

Sposo ucciso durante il matrimonio da un killer per uno scambio di persona

Malore senza diagnosi

Sua moglie non aveva problemi di salute, stava bene ed era felice per il matrimonio appena celebrato in comune e da festeggiare con amici e parenti la prossima primavera, a maggio. Ma dopo la cerimonia con pochi intimi, lunedì scorso è iniziato il calvario.

«Eravamo insieme nel letto, attorno alle 7, a un certo punto mia moglie ha iniziato a sentirsi male e ha perso conoscenza. Ho chiamato il 118, e l’abbiamo accompagnata in pronto soccorso, ma in quel momento pare che fosse già entrata in coma». Il giorno dopo è morta all’ospedale di Pesaro. Secondo i medici la causa del decesso è stata un aneurisma dell’arteria femorale, che non sarebbe stato diagnosticabile in anticipo, neanche con esami approfonditi.

Gruppi di classe su Whatsapp, dal genitore ignaro al nevrotico: la guida per affrontare la chat (e sopravvivere)