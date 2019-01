Sorbillo, lo sfogo di Gino: «La bomba? Uno schiaffo alla legalità napoletana»

«Questo è uno schiaffo alla legalità napoletana, a un simbolo della legalità e della rinascita di Napoli». Lo ha detto Gino Sorbillo, intervistato da Eleonora Daniele in apertura della puntata di oggi di Storie Italiane su Rai1.

Il noto pizzaiolo napoletano, il cui locale nella notte è stato preso di mira da un ordigno esplosivo, ha poi raccontato: «Ho avuto una telefonata. Dei residenti del centro storico di Napoli mi avvisavano che era stato piazzato un ordigno esplosivo davanti all’ingresso della pizzeria, al centro storico, in via dei Tribunali. Cinque anni fa un grande incendio ha distrutto tutto il piano terra e purtroppo stanotte siamo arrivati addirittura alle bombe. Sono corso giù e ho trovato già le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, tanti residenti della zona impauriti, e tanti studenti che vivono nel centro storico di Napoli. Siamo rimasti tutti senza parole. Non sappiamo da dove viene l’attacco". "Io non ho avuto minacce e nessuno mi ha avvicinato - ha aggiunto Sorbillo - , però sono stato con grande orgoglio nell’Arma dei Carabinieri, sono uno che fa molto per il sociale e ho acceso i riflettori in zona, attirando tanti turisti, amanti della pizza e delle tradizioni napoletane».



