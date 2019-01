Bomba a Sorbillo, sui social la solidarietà dei vip: da Gassman a Fico, Carfagna e la Balivo

La pizzeria Sorbillo a Napoli questa mattina è stata colpita da un ordigno che ha danneggiato la storica sede di via dei Tribunali. Un atto intimidatorio che ha portato a decine di messaggi sui social da parte di politici e vip, napoletani, legati in qualche modo alla città, ma non solo: a partire dal presidente della Camera, Roberto Fico, che su Twitter ha scritto che «le istituzioni stanno dalla parte di chi non si fa intimidire dagli attacchi vili della camorra. Piena solidarietà a Gino Sorbillo».

Sorbillo, bomba esplode nella storica pizzeria di Napoli. «Ma non smetterò di amare questa città»

Le istituzioni stanno dalla parte di chi non si fa intimidire dagli attacchi vili della camorra.

Piena solidarietà a Gino #Sorbillo. — Roberto Fico (@Roberto_Fico) 16 gennaio 2019

#Sorbillo non è una pizzeria, ma uno dei luoghi simbolo di Napoli. Ecco perché quella bomba carta non ha colpito solo una pizzeria, ma tutte le persone per bene. — Mara Carfagna (@mara_carfagna) 16 gennaio 2019

«Solidarietà e vicinanza di Fratelli d'Italia a Gino Sorbillo, titolare della storica pizzeria napoletana danneggiata dall'esplosione di una bomba. Un fatto molto grave che conferma la preoccupante escalation di episodi del genere nel centro di Napoli», afferma Giorgia Meloni, presidente di Fdi. «FdI presenterà un'interrogazione parlamentare e chiede al Governo di intervenire con urgenza, per assicurare al capoluogo campano quegli uomini delle Forze dell'Ordine promessi dall'Esecutivo ma che ancora non sono arrivati», conclude.

Non vedo l'ora di tornare a Napoli a mangiare la pizza da @ginosorbillo. Forza, siamo con te! #Sorbillo — Maurizio Martina (@maumartina) 16 gennaio 2019

Gino Sorbillo dice la verità, a Napoli la maggioranza è costituita da persone straordinarie, e lui è senz’altro una di queste. Forza Gino

https://t.co/OVZrGhTBlc — Pina Picierno (@pinapic) 16 gennaio 2019

La bomba piazzata alla pizzeria #Sorbillo è una ferita al cuore di Napoli, al suo centro storico e alle sue antiche tradizioni. Piena solidarietà alla famiglia Sorbillo e a tutti i Napoletani perbene che attendono risposte concrete

Un abbraccio alla famiglia Sorbillo ed a tutti i Napoletani per bene!!! #Sorbillo — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) 16 gennaio 2019

Piena solidarietà alla famiglia Sorbillo e a tutti i Napoletani perbene che attendono risposte concrete. — Caterina Balivo (@caterinabalivo) 16 gennaio 2019

