Gino Sorbillo, chi è lo storico nome della pizza di Napoli

Gino Sorbillo, classe 1974, è titolare della storica pizzeria Sorbillo di Napoli nonché uno dei pizzaioli più famosi in Italia e nel mondo. La sua famiglia è composta da generazioni di pizzaioli: era il 1935 quando il nonno Luigi aprì la storica sede in Via dei Tribunali 32 a Napoli. Ed è proprio da zia Esterina, la primogenita di nonno Luigi, che Gino Sorbillo fin da piccolo impara i segreti dell'arte della pizza.Sarà poi lui a prendere le redini del locale portando avanti la tradizione e il nome dei Sorbillo a Napoli. A nove anni realizza la sua prima pizza destinata a in cliente: a 20 decide di aprire un locale tutto suo sempre in via dei Tribunali. Gino Sorbillo, oggi sposato con Loredana, non ha mai abbandonato Napoli pur viaggiando in tutto il mondo per portare avanti la tradizione di famiglia. Ambasciatore della Pizza Italiana nel Mondo, Segretario dell’Associazione Pizzaioli Napoletani, è stato premiato anche dal presidente Mattarella, ha fondato la Casa della Pizza, collaborato con i più grandi chef e partecipato a diverse trasmissioni televisive.