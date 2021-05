Sofia, 24 anni, scomparsa dal 7 maggio. L'appello della mamma a "Chi l'ha visto": «Fatti sentire»

Dal 7 maggio non dà più notizie. Sofia Testi è sparita, se ne è occupato anche "Chi l'ha visto" nella puntata di ieri 26 maggio: durante il programma Rai condotto da Federica Sciarelli la mamma Laura ha lanciato il suo accorato appello: «Sofia, fatti sentire, dicci che stai bene, siamo molto preoccupati».

Chi è Sofia

Sofia ha 24 anni, una grande passione per i mici e per il suo Hellas Verona, la squadra del cuore, e tra l'altro lavora anche come steward allo stadio Bentegodi. La mamma Laura ha spiegato quel 7 maggio: Sofia è uscita il mattino per andare a prendere il giornale alla nonna, e poi andare a fare qualche spesa in centro. Ma nel pomeriggio i contatti telefonici i sono interrotti, dopo le 17 il cellulare era spento. E da quel momento non ci sono state più notizie. Sofia è alta 1 metro e 60 circa, ha occhi castani e capelli rossi. Il 7 maggio indossava una maglia bordeaux, pantaloni azzurri e scarpe da jogging. Ha una cicatrice sull’avambraccio sinistro.

L'angoscia è grande in casa, una notizia può riportare la serenità.

