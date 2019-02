Smog, allarme Pianura Padana: blocco ai diesel in Lombardia, Veneto e anche in Toscana

Torna l'emergenza smog in Pianura Padana. La causa è l'assenza di vento e di pioggia, che da venerdì ha fatto salire le polveri sottili sopra i livelli di guardia. Da domani e fino a giovedì 21 blocco dei diesel fino a Euro 4 e limiti al riscaldamento nei principali comuni di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Limitazioni al traffico e al riscaldamento anche a Lucca. A Torino e in altri 11 Comuni dell'area metropolitana torna da martedì il blocco della circolazione per i diesel fino agli euro 4 compresi. Il provvedimento, precisa l'amministrazione comunale, a seguito di «un ritorno per sei giorni consecutivi delle micropolveri, con valori sopra la soglia dei 50 mcg/mc indicata dalla Commissione europea come soglia d'attenzione per la salute».

Smog, Coldiretti: con 2 gradi in più coltivazioni in tilt

Le auto diesel Euro4 non potranno circolare dalle ore 8 alle 19, mentre per i furgoni diesel Euro4 l'orario di blocco è 8:30-14, 16-19. Scattano da martedì le misure temporanee antismog nelle province di Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese. La decisione della Regione Lombardia è stata presa alla luce del superamento dei valori di Pm10 per 4 giorni consecutivi. In vigore anche la limitazione all'uso di generatori a biomassa legnosa meno efficienti, la riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni e il divieto di spandimento di liquami zootecnici e di combustioni all'aperto. In tutte le principali città del Veneto (tranne Belluno) da martedì 19 scatta il livello di allerta 1 (arancione), con divieto alla circolazione dei mezzi diesel Euro 4, esclusi quelli del servizio pubblico.



Misure emergenziali anti- smog, da martedì 19 fino a giovedì 21, in diversi comuni emiliano-romagnoli: Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Rimini e altri centri minori. Blocco ai diesel fino a Euro 4 dalle 8:30 alle 18:30, abbassamento delle temperature nelle case a 19 gradi. A Lucca da martedì 19 a venerdì 22 quattro giorni consecutivi di stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti e all'accensione di caminetti. Intanto Coldiretti lancia l'allarme per le colture: il caldo anomalo di questi giorni, con temperature minime di 2,2 gradi sopra le medie, potrebbe far germogliare prima le piante, rendendole vulnerabili a una gelata successiva.

