Maltempo Senigallia, il fiume Misa supera il livello di allarme: scuole chiuse e piano evacuazione

Senigallia con il fiato sospeso a causa dell'ondata di maltempo. La città in provincia di Ancona il 3 maggio 2014 subì l'alluvione con esondazione del Misa (180 milioni di euro di danni, 4 morti). Il Comune oggi ha precauzionalmente chiuso oggi le scuole e posizionato paratie sul ponte del fiume per prevenire una eventuale piena. Pioggia copiosa e forti raffiche di vento per tutta la notte in provincia di Ancona e anche stamattina con alcune strade allagate: 25 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi pericolanti, rami in strada e qualche allagamento. Alcuni negozi del centro hanno preferito non aprire a causa del maltempo sta bersagliando la città. Nel Maceratese, oltre agli interventi per la neve a Camerino, pompieri in azione una quarantina di volte nelle ultime ore sempre per piante pericolanti e allagamenti.

