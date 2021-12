Maltempo, naufragati 2 pescherecci in Sardegna

Continua a colpir duro il maltempo su tutta l'Italia. Piogge, venti e nevicate non danno tregua. Le turbolenze meteo arrestano in Sardegna due pescherecci battenti bandiera egiziana con a bordo nove tunisini, mentre cercavano dì raggiungere il porto si Cagliari. I nove marinai sono stati soccorsi da vigili del fuoco, Capitaneria e polizia. Il doppio naufragio è avvenuto intorno all'una. I due pescherecci si sono avvicinati alla costa per evitare il mare grosso e raggiungere il porto ma mentre superavano capo Sant'Elia sono stati spinti dalla corrente e dal vento e si sono arenati vicino alla spiaggia davanti a un noto ristorante. I marinai sono stati tutti tratti in salvo dai vigili del Fuoco, Polizia e Guardia Costiera.