Selfie di famiglia in aeroporto a Bergamo, ma nella foto c'è anche il ladro che gli sta rubando nella borsa 5mila euro

Prima di raggiungere l'aeroporto di Orio al Serio e partire per le vacanze a Palma di Maiorca avevano deciso di scattarsi tutti assieme un selfie nei pressi della stazione ferroviaria di Bergamo. Peccato che per una famiglia di origine indiana - padre, madre e tre figli residenti a Bergamo - il viaggio sia saltato: proprio alla stazione sono stati infatti derubati della borsa della donna, dentro la quale c'erano gioielli per 5 mila euro, denaro per 150 e appunto anche i loro documenti di viaggio.

Truffa nipote a Roma, coppia di anziani derubata ai Parioli: portati via gioielli e orologi per 1 milione di euro: caccia ai ladri

Ladro immortalato dal selfie di famiglia

Il ladro è stato però arrestato poco dopo dalla polizia di Stato: come riportano infatti i quotidiani bergamaschi, l'autore del furto è rimasto immortalato a sua volta nel selfie di famiglia, alle spalle dei cinque.