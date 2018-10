Vimercate, studenti dell'istituto professionale spengono luci in classe e stendono la docente con una sedia

La lezione di Storia non è nemmeno cominciata: gli studenti hanno spento le luci dell'aula e, quando la professoressa è entrata, le hanno tirato una sedie che l'ha centrata a una spalla. E' accaduto all'Istituto professione-liceo delle scienze umane “Floriani” di Vimercate, in provincia di Monza. Al teppeto, in mattinata, è finitala docente di 55 anni che è stato poi trasportata in ospedale .

La donna, che ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni, ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita all'improvviso in classe. Ai militari non ha saputo indicare l'autore dell'aggressione: le indagini non si annunciano tutavia complessa. I carabinieri hanno già iniziato a sentire gli studenti i cui genitori sono stati avvertiti.

