Scuole chiuse, Piemonte: da lunedì tutti in Dad dalla seconda media in su

Il Piemonte chiude le scuole. Nonostante la regione non si trovi in zona rossa, da lunedì 8 marzo l'attività didattica di seconde e terze medie e delle scuole superiori si svolgerà in dad al 100%, per 15 giorni. Il motivo è l'incremento dei contagi che non accenna a frenare e il timore per la diffusione delle varianti che, come ha ricordato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli hanno una incidenza maggiore sui più giovani, in particolare tra i 7 e i 19 anni.

Ipotesi chiusura totale

Venerdì, alla luce dei dati degli oltre trenta distretti sanitari del Piemonte, la Regione estenderà la didattica a distanza anche per gli ordini e gradi scolastici inferiori nelle aree dove l'incidenza dei contagi supera la soglia di allerta (250 casi ogni 100 mila abitanti) o sono presenti gli altri parametri in attuazione del nuovo Dpcm, ovvero la presenza certificata di casi da variante con azioni restrittive già attuate e l'incremento improvviso di contagi nell'ultima settimana.

