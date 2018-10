Scuole chiuse oggi a Catanzaro e Crotone per l'allerta meteo arancione

Scuole chiuse per il maltempo: i sindaci di Catanzaro e Crotone, Sergio Abramo ed Ugo Pugliese, hanno disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La decisione é da mettere in relazione all'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale per tutta la giornata di domani, indicando un «livello di elevata criticità, con fenomeni che possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio». Analoga decisione è stata adottata dal sindaco di Soverato, Ernesto Alecci. Ultimo aggiornamento: 01:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA