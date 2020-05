Scuole e centri estivi in Veneto: oggi il piano per l'estate. L'assessore Lanzarin: «Speriamo prima del 1 giugno»

Coronavirus Fase 2, riapertura di scuole e centri estivi per bambini: un nodo fondamentale per il ritorno alla normalità. L'assessore alla Sanità del Veneto Manuela Lanzarin ha spiegato a grandi linee il progetto della Regione per garantire supporto ai genitori che lavorano attraverso un progetto di rientro a scuola e di apertura dei centri estivi per i bambini, i piccoli da 0 a 6 anni, ma anche per i minori sopra i 6 anni.

Scuole e centri estivi: le regole per riaprireIndicazioni e misure per la riapertura delle scuole nel Veneto: «Dovranno esserci gruppi piccoli, pochi bambini 0-3 e 3-6 anni, misure di protezione per educatori e insegnanti, si dovrà poter restare il più possibile all'esterno, dovrà essere previsto il cambio delle scarpe quando si entra negli interni, un unico genitore che li accompagna e, ovviamente, evitando assembramenti. Oggi presentiamo questo piano alla Fism e alle altre categorie. Abbiamo messo insieme tutte le proposte e confezionato questo piano. Oggi abbiamo anche un'audizione per il rientro scolastico e capiremo se a livello nazionale ci saranno altre aperture. Dalle indiscrezioni si parlava del primo di giugno, chiaro che ci auguriamo che tutto si possa fare prima», ha spiegato Lanzarin.

Supporto economico in arrivoLa speranza di Lanzarin è quella di poter riaprire scuole e centri il prima possibile, ma anche di fornire a istituti e famiglia un aiuto concreto: «Noi cercheremo di dare tutto il supporto, successivamente valuteremo anche un supporto economico alle famiglie del Veneto».

