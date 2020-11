Faenza, studenti fissano al banco le loro foto: «Così i prof si sentono meno soli»

Professori vi sentite soli in aula? In Romagna, gli studenti della classe 2A, grazie alla complicità dei bidelli, hanno fissato le loro foto sui banchi e così saranno in classe nonostante la didattica a distanza. Seppur solo con un'immagine. È successo all'istituto superiore Oriani di Faenza (Ravenna) dove alcuni studenti, che erano a scuola per lezioni in presenza, hanno fissato al banco le foto dei compagni. «Per favore non staccate le foto sui banchi che abbiamo messo per far sentire meno soli i prof durante le videolezioni», il messaggio su un cartello lasciato nell'aula dai ragazzi per i bidelli.

L'iniziativa ha avuto anche i complimenti del sindaco di Faenza Massimo Isola: «Complimenti per l'idea e il gesto», ha scritto il primo cittadino su Facebook.

