Sci, impianti aperti contro lo stop del governo: il caso in alta Ossola, Piemonte

Dopo i ristoratori liguri tocca agli operatori dello sci: il governo chiude? E loro aprono lo stesso. Accade a Piana di Vigezzo, 1.720 metri nel Comune di Craveggia (provincia di Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte), nell'omonima valle Vigezzo, in alta Ossola. Qua, nonostante lo stop in zona Cesarini arrivato dal governo, gli impianti funzionano regolarmente.

Di fronte alla decisione del ministro Speranza, i gestori della stazione sciistica hanno scelto la disobbedienza: «Ancora venerdì la Regione ci aveva assicurato l'apertura e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per riaprire. E così lo abbiamo fatto», dice Luca Mantovani, uno dei titolari della società che gestisce gli impianti nella valle piemontese a ridosso del Canton Ticino.

Ultimo aggiornamento: 10:48

