Sportello di aereo cade nel centro turistico tra Arbatax e spiaggia Porto Frailis in Sardegna: ecco cosa è successo

È caduto all'improvviso dal cielo facendo un grande rumore e quando i residenti si sono avvicinati hanno scoperto che si trattava dello sportellino di sicurezza del pilota. Il curioso incidente, che fortunatamente non ha provocato feriti, è avvenuto in un quartiere residenziale in Sardegna, tra Arbatax e la spiaggia di Porto Frailis, in prossimità della chiesa di San Giorgio. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e gli agenti del commissariato di Tortolì che hanno sequestrato lo sportello e avviato le indagini.

Lo sportello era di un volo decollato ad Arbatax

Lo sportello caduto appartiene a un aereo di una compagnia autorizzata al sorvolo per il lancio dei paracadusti che era decollato dall'aereoporto di Arbatax .«Lo sportello è piccolo e di un materiale leggero - ha spiegato il sindaco di Tortolì Massimo Cannas - ma avrebbe potuto colpire qualcuno nel borgo marino affollato di turisti. Per fotuna non è successo niente di grave, ma è opportuno che le forze dell'ordine indaghino sulla vicenda per evitare che un episodio del genere si ripeta».