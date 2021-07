Sardegna, incendi: ora si teme il maestrale e il cambio direzione delle fiamme verso l'Ogliastra

Lunedì 26 Luglio 2021, 10:25

La Sardegna brucia ancora, gli incendi che stanno sconvolgendo il Montiferru e gran parte dell'Oristanese sono ancora attivi da almeno 60 ore. Il rogo divampato a Bonarcado quando il 23 luglio scorso ha preso fuoco un'auto a causa di un incidente stradale - secondo le prime indicazioni che arrivano dalla macchina regionale - e, sospinto sul bosco dal forte vento di scirocco prima e libeccio poi è ancora attivo su più fronti. E peoccupa soprattutto le comunità del Marghine e della Planargia dove è arrivata a dare una mano la pioggia. Il bilancio provvisorio descrive un disastro senza precedenti: almeno 20mila ettari di boschi e campi sono andati in fumo, case e aziende agricole sono andate distrutte e ci sono quasi 1500 sfollati.

APPROFONDIMENTI ROGHI Foto SARDEGNA Sardegna in fiamme. Cuglieri, il paese che non esiste... IL DRAMMA Sardegna in fiamme, oltre 1.500 sfollati: l'ipotesi dei... CRONACA Sardegna, Canadair in azione per domare gli incendi VIDEO Incendio nell'Oristanese, centinaia di sfollati VIDEO Oristano, incendio si espande: famiglie sfollate nella notte

Incendi Sardegna, i vigili del fuoco salvano alcuni animali nelle campagne dell'Oristanese

Sardegna in fiamme, oltre 1.500 sfollati: l'ipotesi dei piromani

Ora si teme un nuovo cambio del vento: il gigantesco rogo che ha devastato il Montiferru si è già spostato per quasi 50 chilometri dall'Oristanese all'Ogliastra.

L'allerta è massima infatti anche perché la rotazione dei venti potrebbe portare l'ingresso del maestrale, facendo nuovamente cambiare direzione alle fiamme andando anche in direzione della statale 131 «Carlo Felice» che collega Cagliari a Sassari, tra Noragugume, Sindia e Macomer. Uno dei Comuni limitrofi, quello di Sagama, fa sapere alla popolazione che «a causa dell'incendio l'impianto di sollevamento Luzzanas è fermo, pertanto i serbatoi di Flussio, Sagama, Tinnura e Suni sono disalimentati, il servizio idrico è garantito fino ad esaurimento scorte dai serbatoi, dopo si verificheranno disservizi alle utenze. La zona del sollevamento è attualmente irraggiungibile causa incendio, le verifiche sul sollevamento verranno effettuate stamattina».

Le squadre locali dell'antincendio sono state impegnate tutta la notte, mentre stamattina si sono aggiunte le Colonne mobili del Corpo forestale, dell'Agenzia Forestas e della Protezione civile provenienti da Cagliari, Nuoro e Sassari.

All'alba sono decollati gli elicotteri regionali che operano insieme a 5 Canadair che sorvolano in particolare Scano Montiferro e Tresnuraghes, due velivoli Canadair provenienti dalla Francia sono in volo verso la Sardegna, mentre altri due Canadair provenienti dalla Grecia sono atterrati ad Alghero alle 4,30 di stamattina e sono già pronti ad operare sul territorio sardo. A Tresnuraghes tre squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato per tutta la notte mettendo in sicurezza due attività ricettive.