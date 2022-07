Sanremo, rimane bloccata al bancomat e chiama i Vigili del Fuoco. Ma per uscire bastava premere il pulsante

Una donna a Sanremo è rimasta bloccata dentro lo spazio della banca dove erano presenti gli sportelli automatici per prelevare con bancomat. Si è spaventata perché non riusciva più a uscire. Così la signora ha chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Gli specialisti, però, si sono accorti una volta arrivati che bastava schiacciare il bottone.

Bloccata dentro al bancomat, l'intervento dei Carabinieri

L'intervento è avvenuto in via Escoffier. Sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno risposto alla richiesta di aiuto di una donna che non riusciva a uscire dallo sportello bancomat. All'arrivo dei soccorsi, però, subito il personale si è reso conto dell'equivoco quando, solo chiedendo alla donna di schiacciare il bottone, la porta si è aperta.

