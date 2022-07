Stipendio record (172mila euro) per errore, il dipendente scompare e poi si dimette

Un uomo cileno che è stato pagato più di 200 volte il suo stipendio si è dimesso ed è scomparso, nonostante avesse promesso di restituire i soldi. Il dipendente dell'azienda di carne Cial aveva ricevuto 65.398.851 pesos cileni (ovvero 172mila euro circa). Secondo il quotidiano cileno Diario Financiero, quando i dirigenti si sono accorti dell'errore, l'uomo è stato prontamente contattato e gli è stato chiesto di pagare la cifra ingente. Ha promesso che sarebbe andato in banca il giorno successivo a ritirare i soldi.

Stipendio record per errore, cosa è accaduto

Tuttavia, in una svolta forse non sorprendente degli eventi, non si è presentato al lavoro il giorno successivo. I gestori sbalorditi hanno cercato di contattarlo, ma senza successo. Quando l'uomo alla fine ha risposto, ha affermato di aver dormito e che sarebbe andato in banca quel pomeriggio per raccogliere i soldi.

Diversi giorni dopo il signore ha consegnato la sua lettera di dimissioni alla società - e da allora non si è più visto. L'azienda della carne ha ora chiesto un po' l'aiuto degli avvocati per recuperare il denaro perso, in quello che è stato definito un reato di appropriazione indebita.