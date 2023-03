Sam, la fitoterapia delle Dolomiti con cibi che utilizzano esclusivamente prodotti locali

Si chiama Sam e produce, controllando l'intera filiera, prodotti salutistici e integratori alimentari. Si coltivano i semi, si raccolgano a mano le piante e l'essiccazione si affida alla tecnologia per mantenere intatti i principi attivi. Fra i dipendenti, un ragazzo che è arrivato dalla Nigeria con uno dei tanti barconi che attraversano il Mediterraneo. Destiny, appunto, il suo nome. Una storia che fa da contraltare rispetto al dramma di questi giorni...



"Noi lo consideriamo una perla rara". Nicola De Zordi ha messo su nel 2016, insieme ad altri soci, un'azienda, Sam il suo nome, che. all'interno del Parco nazionale delle Dolomiti, idea e realizza prodotti salutistici, integratori alimentari e cibi funzionali, utilizzando esclusivamente i prodotti locali. Fra i suoi dipendenti, un ragazzo, Destiny il suo nome, che è arrivato in Italia con uno dei tanti barconi che viaggiano lungo le rotte del Mediterraneo: "Cercavamo personale -spiega De Zordi- e alcuni amici ci consigliarono di dare una chance a un ragazzo volenteroso che arrivava dalla Nigeria. Mai consiglio fu più indovinato, da allora Destiny fa parte della nostra famiglia lavorativa e non solo. Si, abbiamo trovato una perla rara che ci aiuta, con zelo e con passione, a portare avanti la nostra attività. Gliene siamo profondamente grati".

La storia di Destiny si intreccia con quella di Sam. Una società nata come start up e oggi in grado di proporre i propri prodotti su tutto il territorio nazionale: "Ci contraddistinguiamo - spiega De Zordi- per il controllo completo dell’intera filiera produttiva. Il primo passo è quello di coltivare e raccogliere, nei nostri campi, piante della tipicità dolomitica, caratterizzate da peculiari proprietà salutistiche che vengono indagate secondo le più recenti dati scientifici. Il tutto avviene rigorosamente a mano, selezioniamo le singole foglie, i singoli fiori e i singoli frutti. Nulla viene lasciato al caso. Si tratta del resto della fase più delicata. Ogni pianta, infatti, racchiude migliaia di molecole con attività salutistica che possono essere espresse agendo su diversi fattori sia pedoclimatici che tecnologici. Successivamente, le piante vengono lavorate nei laboratori adiacenti ai campi, attraverso processi di trasformazione innovativi al fine di ottenere nuovi prodotti o complessi ad alto valore nutrizionale".

Una tecnica particolare quella adottata per estrarre i principi attivi: "Noi -dice ancora De Zordi- pratichiamo l'essicazione a freddo che non stressa gli elementi selezionati e questo permette di valorizzare al meglio il prodotto che ne nascerà, mantenendo aromi e colori. Siamo del resto una delle pochissime realtà italiane ad utilizzare la tecnologia dei fluidi supercritici che, attualmente la più avanzata presente sul mercato, richiede un’altissima formazione scientifica specialistica per il suo utilizzo. I prodotti così ottenuti sono completamente naturali: si contraddistinguono per la loro elevata purezza e l’assenza di solventi di lavorazione, rispetto a quelli realizzati con i tradizionali metodi di estrazione. Questo consente di ottenere notevoli benefici per la persona, sia in termini di dosaggio estremamente contenuto che in termini di estrema efficacia poiché totalmente privi di residui di lavorazione".

Ricerca e innovazione dunque sono di casa nel cuore delle Dolomiti e, in questo processo così delicato, la manodopera ha un ruolo fondamentale: "Siamo una grande famiglia -afferma De Zordi. Siamo cresciuti insieme credendo nel progetto. E il ruolo di Destiny è importante. Lui è impegnato nella raccolta e ha assunto una professionalità tale che noi lo consideriamo appunto una perla rara. Ci ha raccontato il suo viaggio nel Mediterraneo, le sue peripezie, i familiari lasciati in Africa, la voglia di riscatto. Una storia, la sua, che cancella di fatto i pregiudizi che ruotano attorno alle persone che arrivano da lontano. Noi dobbiamo ringraziarlo per il lavoro che svolge ma anche, e soprattutto, per il fatto che ci ha fatto capire, con la sua testimonianza, come la conoscenza finisca con il cancellare le distanze. E, con esse, le preoccupazioni".

Sam dunque è oggi un'azienda che, con i prodotti salutistici, gli integratori alimentari e i cibi funzionali rappresenta una chicca nella filiera produttiva del nostro Paese: "Una filiera -conclude De Zordi- che controlliamo dall'inizio alla fine. Un controllo, definiamolo così, a chilometro zero. Coltiviamo i semi, raccogliamo a mano le piante, analizziamo le materie prime e realizziamo così articoli del tutto naturali. Anche l'imbottigliamento viene curato nei minimi particolari. Viene fatto in modo da preservare tutte le proprietà benefiche. Ogni integratore insomma presenta un’elevata ricchezza di nutrienti che fornisce al corpo nuova linfa vitale. Ma non solo: i nostri prodotti, proprio per la loro caratteristiche, combattono, grazie anche alla trentennale esperienza da farmacista, piccoli fastidi quotidiani come l'insonnia o i problemi gastrointestinali".