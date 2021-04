Monza, violentata per un mese torna dal suo aguzzino per paura del revenge porn e viene stuprata di nuovo

Una donna di 51 anni per oltre un mese è stata costretta con narcotici a subire violenze sessuali, ripresa da una videocamera, da un 46enne di Brugherio (Monza). A causa delle medicine che era costretta a prendere, è finita in ospedale a Monza, dove ha raccontato il suo incubo ai carabinieri che hanno fatto partire il «codice rosso». Ma lei, minacciata di revenge porn, è tornata dall'uomo per fermarlo, finendo vittima di un'altra violenza sessuale. Grazie all'allarme dei vicini lui è stato arrestato.

Salerno, tappezza i muri del paese con le foto hard della ex di 13 anni: «Era geloso e voleva umliarla»

Ultimo aggiornamento: 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA