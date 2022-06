Grandi dimissioni anche in Italia: quando il lavoro non rende felici

“Si vive una volta sola” e troppo poco a lungo per fare un lavoro che non ti rende felice. Si potrebbe riassumere così il concetto che sta alla base della Yolo Economy, un movimento nato negli Stati Uniti ma che si sta affermando anche in Italia soprattutto tra i Millennials. Negli Usa è in atto un vero e proprio rivolgimento nel mondo del lavoro, con milioni di dipendenti che si licenziano, con o senza un nuovo impiego tra le mani. Anche nel nostro il 45% degli occupati dichiara di aver cambiato lavoro nell’ultimo anno o di avere intenzione di farlo da qui a 18 mesi. Ne parliamo con Andrea Bassi, giornalista del Messaggero, Fabiana Andreani, esperta di orientamento e carriera, Anna di Finizio, life design coach, e Danny Schipani, tiktoker.