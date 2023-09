Ryanair, torte in faccia all'amministratore delegato Michael O'Leary

L'amministratore delegato di Ryanair Micheal O'Leary si è preso delle torte alla crema in faccia. Attivisti per il clima gli hanno lanciato delle torte addosso mentre stava andando a consegnare la petizione "Proteggete i sorvoli: Keep EU Skies Open" all'ufficio della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Bruxelles.

Il numero uno di Ryanair voleva protestare contro i ripetuti scioperi dei controllori del traffico aereo nell'Ue - che hanno avuto un impatto sulla compagnia aerea irlandese low-cost - e consegnare una petizione firmata a quanto pare da oltre un milione di passeggeri contro le chiusure degli spazi aerei. «Benvenuto in Belgio», gli ha detto uno degli attivisti mentre tirava la torta.