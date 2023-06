Rosaria Farinola esce per andare al mare e sparisce nel nulla a Molfetta, il fratello: «Siamo disperati»

Ore di apprensione a Molfetta per la scomparsa di una ragazza di 27 anni, Rosaria Farinola, titolare di un noto bar (Italian Coffee House, nel centro abitato). Ed è proprio tramite la pagina facebook del locale che i parenti e gli amici della ragazza hanno divulgato un appello per le ricerche. Il fidanzato della 27enne ha sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri. I due si sarebbero dovuti incontrari mercoledì mattina a Barletta per trascorrere una giornata al mare, ma la ragazza è uscita da casa alle 10.30 per prendere il treno e raggiungere il fidanzato e poi di lei si sono perse le tracce. «Al momento della scomparsa indossava un vestito lungo verde militare, sandali neri, una borsa beige contenente i suoi documenti ed effetti personali. Non ha portato con sé le chiavi di casa, ed il suo ultimo accesso whatsapp risulta alle ore 10:02. Siamo infinitamente grati a chi volesse fornire, anche in maniera anonima dettagli o avvistamenti della ragazza», si legge sulla pagina Facebook dell'attività.

L'appello del fratello Graziano

A chiarire lo stato delle ricerche e la situazione è stato il fratello Graziano che lavora con lei nel bar di famiglia, attività nota in città perché presente da diversi anni nel trafficato Corso Fornari: «Non ci sappiamo dare alcuna spiegazione per quanto accaduto e siamo davvero preoccupati perché ci sembra assurdo che non sia mai arrivata a Barletta dove l’attendeva il suo ragazzo per trascorrere una giornata al mare».

LE INDAGINI

Sono in corso tutte le indagini del caso da parte delle forze dell’ordine e naturalmente sono monitorate tutte le telecamere di videosorveglianza, in particolare quelle legate al percorso che Rosaria avrebbe dovuto fare da casa alla stazione. «Abbiamo fatto regolare denuncia di scomparsa ai Carabinieri ma fino a questo momento non abbiamo avuto alcuna chiamata. Vi chiedo cortesemente di diffondere il più possibile il nostro appello – ha concluso il fratello, molto preoccupato – perché solo così possiamo sperare di avere sue notizie. Ora dopo ora cresce in noi un senso di vuoto e spaesamento che mai avremmo immaginato di vivere».