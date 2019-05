Cerca di sedare una rissa al bar e viene massacrato di botte: muore a 45 anni

CISON DI VALMARINO - Un uomo di 45 anni - Alessandro Sartor, operaio di 46 anni, del luogo, collaboratore saltuario del locale in cui è avvenuto il fatto - è deceduto la scorsa notte intorno all'una a Cison di Valmarino (Treviso) dopo essere stato massacrato di botte mentre cercava di sedare una rissa che ha coinvolto diversi giovani del posto.

Il fatto è accaduto di fronte al noto locale "Al Bakaro" di Tovena, sulla strada che oggi ospiterà il passaggio del Giro d'Italia. Due fratelli di Farra, insieme ad altri testimoni, sono stati sentiti dai carabinieri in caserma a Cison dalle 4 della notte alle 15 di oggi per ricostruire una dinamica che presenta ancora aspetti non chiariti. Terminati gli interrogatori, i due fratelli sono stati portati in caserma a Treviso come principali indiziati ma non in stato di fermo.

Secondo quanto si è appreso, sul posto gli animi erano molto accesi ed erano scoppiate alcune risse, l'uomo, intervenuto per calmare i contendenti, sarebbe stato pestato violentemente. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo.



Ultimo aggiornamento: 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA