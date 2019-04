Promessa del calcio muore a 8 anni per una malattia

Piccolo, grande portiere (e anche tifoso della Juventus), Paolo purtroppo non ce l'ha fatta. Aveva 8 anni e giocava a pallone a Classe, una frazione del comune di Ravenna di poco meno di duemila abitanti. Una malattia, con cui a lungo ha convissuto, lo ha portato via nel giorno di Pasqua. Era riuscito ad andare a scuola fino alla scorsa settimana: poi il quadro clinico è peggiorato. «È un angelo che vola in Paradiso ed è un altro dei miei figli che se ne va», ha commentato don Bruno, il parroco che lo aveva battezzato.

