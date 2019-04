Mamma lavora in discoteca e beve, le portano via il figlio di 8 anni. La scuola invia segnalazioni ai servizi sociali, a questo punto subentra il tribunale che prende una decisione: togliere il bambino di 8 anni a una 41enne vicentina. Il bambino è in affido, ma la mamma si è rivolta a un avvocato per riaverlo. La donna, che lavora molto spesso di notte in discoteca, come cameriera e pr, non riesce a svegliarsi la mattina e portare il figlio a scuola - come racconta il Giornale di Vicenza - inoltre avrebbe problemi legati all'alcol.

