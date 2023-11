Due ragazzini di 12 anni scappano da scuola a Grosseto: uno ritrovato, l'altro è disperso da due giorni

Ancora senza esito le ricerche del dodicenne scomparso ieri in Maremma, a Montiano nel comune di Magliano (Grosseto), insieme a un coetaneo che è stato invece ritrovato alla stazione di Albinia poco dopo. I due ragazzini sono entrambi ospiti di una comunità a Collecchio e si sono allontanati volontariamente dalla scuola che frequentano a Montiano. Proprio dall'istituto è scattata la segnalazione e poi i responsabili della comunità hanno presentato denuncia ai carabinieri. La prefettura di Grosseto ha quindi attivato il piano di ricerca per le persone scomparse. Le ricerche si sarebbero indirizzate in particolare verso l'Umbria, dove vivrebbe la famiglia del bambino, e verso Roma, città facilmente raggiungibile col treno da Albinia dove si ipotizza che il ragazzino sia riuscito a salire su un convoglio. Da quanto appreso il dodicenne non sarebbe nuovo a tentativi di allontanamento.

COSA ERA SUCCESSO

I due ragazzini di 12 anni sono erano scomparsi ieri - 20 novembre - mentre erano a scuola, allontanandosi durante la ricreazione.