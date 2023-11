Kata, la mamma della bimba scomparsa ha accoltellato una ragazza in discoteca: denunciata per lesioni aggravate

Avrebbe colpito al volto una ragazza con un'arma da taglio, dopo una lite scoppiata nei bagni di in una discoteca. Per questo motivo Katherine Alvarez, la mamma di Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze dal 10 giugno scorso, è stata denunciata dalla polizia per lesioni aggravate. La vittima - una connazionale di 21 anni - ha riportato cinque ferite al volto, tra la guancia e la sommità della testa, suturate con 18 punti, e ha ricevuto una prognosi di 20 giorni.

Sono in corso ulteriori indagini per risalire alle cause della lite, forse scoppiata per rancori pregressi.