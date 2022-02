Ragazzina di 15 anni trovata in coma etilico, ipotermia e priva di sensi di notte fuori da un parco

Una ragazzina di 15 anni è stata trovata priva di sensi a causa di un abuso etilico, ieri sera verso le 21.30, in un parco nella zona degli Archi ad Ancona. La giovane, che era anche in ipotermia, è stata soccorsa dai sanitari della Croce gialla e trasportata all'ospedale di Torrette in 'codice giallo' per le cure del caso.

APPROFONDIMENTI ROMAGNA Cesena, imprenditrice di 60 anni picchiata e violentata vicino... TREVISO Turbolenza in volo, tre giorni dopo il mal di testa: chirurgo di... TRIESTE Liliana Resinovich, l'accusa del fratello: «Uccisa per...

Cesena, imprenditrice di 60 anni picchiata e violentata vicino casa mentre passeggiava

Turbolenza in volo, tre giorni dopo il mal di testa: chirurgo di Treviso scopre di avere le meningi bucate

Priva di sensi e in ipotermia avanzata

La ragazzina è stata trovata priva di sensi e in ipotermia avanzata da alcuni passanti.

In corso le indagini dei carabinieri per chiarire che cosa abbia provocato il malore alla ragazzina: la prima ipotesi è che si sia trattato di un abuso alcolico.