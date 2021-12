Violenze sessuali sullo stesso treno della linea Milano-Varese, aggredite due ragazze di 20 anni

Si sono conosciute nella notte tra venerdì e sabato al pronto soccorso. Una aveva subito una violenza sessuale sul treno, l'altra invece, che viaggiava sullo stesso convoglio, era riuscita a sottrarsi ai suoi aggressori fuggendo. Le due vittime ventenni si trovavano entrambe sulla linea ferroviaria Milano-Varese, un treno di pendolari, che la sera di venerdì era quasi deserta.

Sulla vicenda indagano Squadra Mobile di Varese e la Polfer, che stanno cercando di dare un volto ai due uomini decritti dalle ragazze. I due sarebbero entrati in azione nei pressi della stazione di Vedano Olona (Varese). La prima vittima, secondo quanto accertato fino ad ora, dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire dal convoglio, mettendosi in salvo. La seconda invece ha subito violenza.

L'IDENTIFICAZIONE

Entrambe sono state trasportate, in stato di choc, in ospedale per medicazioni e referti. Al vaglio degli inquirenti testimonianze e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo un primo identikit, i due sarebbero entrambi stranieri. Oltre alle telecamere di video sorveglianza, gli inquirenti stanno ora esaminando le celle telefoniche delle stazioni per vedere, in corrispondenza con l'arrivo del treno, quali cellulari le abbiano agganciate. E sembra che l'identificazione dei due sia vicina.