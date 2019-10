Firenze, ragazza di 19 anni morta in discoteca: ipotesi mix di alcol e droghe

Tragedia in discoteca nella provincia di Firenze. Una 19enne di Livorno è morta questa notte in un locale notturno di Sovigliana, frazione di Vinci, durante una serata in discoteca. Il locale è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, che stanno procedendo insieme all'ispettorato del lavoro. Sul posto anche il magistrato Fabio Di Vizio della procura fiorentina. A quanto si apprende, la ragazza avrebbe accusato un malore intorno alle 4.15. Al momento l'ipotesi più probabile è che la giovane avesse assunto alcol e droghe. Sul posto sono arrivati anche i genitori della ragazza: la madre si è sentita male ed è stata soccorsa dai sanitari del 118.

La tragedia della morte 19enne livornese è avvenuta nella serata di riapertura della discoteca Jaiss a Sovigliana di Vinci (Firenze), in viale Togliatti. Negli anni '80 e '90 la discoteca è stato uno dei luoghi di culto della musica techno a livello italiano. La richiesta di soccorso per il malore della ragazza è arrivata alle ore 4,13 di questa mattina al 118. Purtroppo i soccorsi sono stati vani. I carabinieri hanno già sentito gli amici della 19enne per ricostruire lo svolgimento della serata in discoteca.

