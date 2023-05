Cosenza, cade in acqua mentre fa rafting: ragazza minorenne dispersa nel fiume Lao

Una ragazza risulta dispersa dopo essere caduta nelle acque nel fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo, in provincia di Cosenza, mentre faceva rafting insieme ad un gruppo di amici.

Cosa è successo

La giovane è caduta dal gommone sul quale si trovava a causa delle acque ingrossate del fiume. Altri tre ragazzi, finiti in acqua anche loro, sono stati recuperati. Sul posto, per le ricerche, il personale del Nucleo speleo alpino fluviale e i vigili del fuoco.

I soccorsi

Il gruppo di ragazzi, in tutto una quarantina, hanno tra i 16 e i 17 anni, I giovani, al momento, sono tutti in sicurezza in una zona impervia e saranno evacuati tramite un sentiero.