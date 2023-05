Denise Galatà, la 19enne dispersa nel fiume mentre faceva rafting in gita: trovato il suo caschetto. I compagni: «Scontro tra gommoni»

Il suo caschetto è rimasto incastrato su una sporgenza della riva destra del fiume Lao. I soccorritori l’hanno trovato scendendo per il corso d’acqua, a un centinaio di metri di distanza da dove s’è capovolto il gommone. Ma di lei, Denise Galatà, la ragazza di 19 anni nata a Cinquefrondi ma originaria e residente in contrada Manduca a Rizziconi dispersa da ieri mentre faceva rafting nel fiume Lao, a Piano Lago, nel Cosentino con i compagni di scuola, non c'è ancora nessuna traccia. Era in gita scolastica, ma quello che doveva essere uno dei ricordi più belli della sua vita si è trasformato in un incubo.

Cosa è successo

Denise era a bordo di uno dei due gommoni che si sono scontrati.

I racconti degli studenti

«Di colpo tutti i gommoni hanno sbattuto uno contro l'altro, chi è caduto, chi si teneva, sopra al nostro ne è finito un altro - hanno raccontato gli studenti nelle chat con i loro prof rimasti a Polistena e i loro genitori - Per non so quale santo noi non siamo caduti, ma altri sono stati mezz'ora a mollo nell'acqua ghiacciata, ci facevano spostare di qua e di là per aiutarci».

Chi è la 19enne somparsa

A Piano Lago, intanto, già da ieri, sono arrivati i genitori di Denise. La ragazza risiede con la famiglia a Cinquefrondi, nel Reggino, e frequenta il liceo statale di Polistena. Subito dopo la notizia della sua scomparsa sul suo profilo social sono cominciati ad arrivare decine di messaggi: «Ci manchi», scrivono gli amici che conservano ancora la speranza di trovarla viva. Sul suo profilo TikTok, dove raccoglie più di 11 mila follower, si definisce una "dancer", una ballerina. E sono tanti i video in cui si esibisce in balletti e tutorial sfoggiando outfit all'ultima moda. E' qui che Denise racconta la sua vita da ragazza: la festa di 18 anni in abito da sera, i viaggi, le serate con le amiche. Le stesse con cui Denise è partita per quell'ultima gita scolastica.

L'inchiesta

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità nella scomparsa di Denise, la diciannovenne dispersa da ieri dopo essere finita nel fiume Lao, a Laino Borgo, mentre faceva rafting con un gruppo di compagni. Il sostituto procuratore di turno, Simona Manera, ha delegato le indagini ai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, che hanno avviato l'attività investigativa nell'ambito della quale sono stati sentiti i compagni e gli insegnanti che si trovavano insieme alla giovane nel momento in cui é finita in acqua. Sul gommone, insieme alla ragazza scomparsa, c'erano cinque compagni della giovane e le guide del «Pollino rafting» che avevano organizzato l'escursione in acqua.