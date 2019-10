Si è suicidato Stefano Becchetti: era indagato per il fallimento Qui!Group

Il fallimento della Qui!Group torna sulle pagine dei giornali dopo la tragica notizia di ieri. L'ex amministratore della Pasticceria Svizzera, Stefano Becchetti, 61 anni, si è infatti suicidato lanciandosi da un viadotto dell' autostrada A26, nei pressi dell'area di servizio Turchino Est. Becchetti era indagato per il fallimento della Qui!Group, famosa soprattutto per i buoni pasto usati da migliaia di lavoratori. L'imprenditore, nato a Perugia, era residente a Roma.

Il fallimento della Qui!Group, a luglio scorso, aveva portato in carcere il re dei buoni pasto Gregorio Fogliani, prorietario anche della Pasticceria Svizzera, insieme a due suoi stretti collaboratori Luigi Ferretto e Rodolfo Chiriaco, mentre agli arresti domiciliari erano finite la moglie di Fogliani, Luciana Calabria, e le figlie della coppia, Serena e Chiara. Il fallimento aveva provocato un crac da 325 milioni e i guai erano cominciati quando Consip decise di sospendere il servizio dei buoni pasto per la pubblica amministrazione per irregolarità.

Ultimo aggiornamento: 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA