Poste, rapina da film a Oliena: assalto con l'escavatore, presa cassaforte con 20.000 euro

Poste, una (tentata) rapina da film alla filiale di Oliena, grosso centro del Nuorese in Sardegna. Il fatto è successo intorno alle 4 quando i malviventi sono entrati in azione demolendo la parete dell'ufficio di Poste italiane servendosi della benna di un escavatore cingolato portato in paese trainato da un trattore. Sia l'escavatore che il trattore erano stati rubati stanotte nelle campagne circostanti. I malviventi non sono riusciti a prelevare il bancomat, ma il commando ha avuto il tempo di scardinare e portar via la cassaforte del direttore: all'interno circa 20mila euro. L'obiettivo dei rapinatori erano le pensioni, ma il denaro non era ancora stato consegnato.

Dopo aver abbattuto con una benna la parete dell'edificio dove era posizionato il bancomat, è subito scattato l'allarme: i malviventi sono stati così costretti a lasciare sul posto la cassa automatica. Tuttavia, nei 10 minuti intercorsi prima dell'arrivo dei carabinieri, i banditi sono riusciti a prelevare la piccola cassaforte custodita nell'ufficio del direttore. Lo hanno accertato in queste ore i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro, guidati dal maggiore Michele Cappa, durante l'ispezione e i rilievi eseguiti all'interno dell'ufficio. Del commando, finora, nessuna traccia.

