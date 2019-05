Colpo alle Poste, rapinatore in fuga tra i bimbi che vanno a scuola: arrestato un 42enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di paura questa mattina nell’ufficio postale di Grottaferrata. Un uomo con il volto travisato da occhiali da sole e sciarpa, armato di pistola, ha atteso l’arrivo del direttore e minacciandolo ha tentato di farsi consegnare il contante custodito nell’Atm e nelle casse. Nel frattempo, però, sono arrivati alcuni dipendenti ai quali l’uomo ha intimato di proseguire nel loro lavoro, facendo finta di nulla.Fuori, in sella ad una moto c’era il complice ad attenderlo. Giunto l’allarme al 112, sono giunti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Frascati che dopo un breve inseguimento tra i bambini che andavano a scuola sono riusciti a bloccare il rapinatore, romano di 42 anni, con precedenti, arrestandolo per rapina aggravata.Recuperata la pistola, una Beretta semiautomatica con matricola abrasa, rubata nei giorni precedenti, e una moto abbandonata davanti all’ufficio postale, anch’essa rubata. Proseguono le indagini dei carabinieri per risalire ad un altro uomo, il complice che ha avuto la funzione di palo, rimanendo fuori.