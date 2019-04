RIETI - Ha fatto irruzione nell'ufficio postale di Belmonte in Sabina poco dopo le 13 e 15, quando all'interno non vi era nessuno. A mano armata - impugnava una pistola, da capire se era giocattolo - e con il volto parzialmente travisato si è fatto consegnare dall'unico impiegato che vi lavora tutto quel che era in cassa (circa duemila euro) poi è fuggito, probabilmente atteso da un complice fuori dall'ufficio belmontese delle Poste italiane.



Le Poste di Belmonte sono aperte a giorni alterni e il colpo, quasi sicuramente, era stato pianificato da tempo. L'unico impiegato si è spaventato e ha accusato un malore ed è stato quindi accompagnato dal personale del 118 fatto intervenire in ospedale, a Rieti.



Sul posto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Rieti.



