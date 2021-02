Avellino, passante trova per strada un portafoglio con 10.000 euro e lo restituisce

Probabilmente si aspettava di trovare solo dei documenti e qualche moneta. Ma quando il passante ha aperto il portafoglio, appena raccolto dal marciapiede, ha notato un gran numero di banconote, assegni e carte di credito (complete di pin) per un valore di 10.000 euro. Il fatto è accaduto questa mattina ad Avellino, dove un 33enne è stato protagonista di una restituzione da record, avvenuta in Centro. L'uomo non ha esitato un istante e, avvicinatosi a una pattuglia della polizia municipale che era in strada, ha consegnato il portafoglio. In breve tempo i vigili sono risaliti al proprietario, un 71enne residente ad Altavilla Irpina (Avellino). L'anziano si è accorto dello smarrimento solo quando gli agenti glielo hanno riconsegnato. Il «benefattore» ha chiesto invece di rimanere anonimo.

