Carro armato dell'Esercito sbaglia mira e fa esplodere un allevamento di galline. L'incidente a Pordenone

Un carro armato dell'Esercito ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di galline di Vivaro, a Pordenone. Si trovava impegnato in un'esercitazione di tiro in un poligono riservato alle Forze Armate sul torrente Cellina. I militari non si sarebbero accorti immediatamente dell'errore perché il colpo non ha innescato alcun incendio.

L'incidente si è verificato durante un'esercitazione notturna della Brigata Pozzuolo del Friuli, mercoledì 17 marzo, ma i titolari dell'azienda agricola si sono accorti degli ingenti danni provocati dal colpo soltanto stamani, entrando nel capannone. Numerose galline sono morte nello scoppio e dopo il crollo di una parte della costruzione in cui si trovavano.

La Procura di Pordenone ha aperto un'inchiesta. Indagini in corso da parte dei Carabinieri: i carri armati impegnati nell'esercitazione – sarebbero almeno 4 – sono stati posti sotto sequestro. La zona dove si trova l'allevamento è alla prima periferia del paese. Le indagini della Procura di Pordenone dovranno chiarire perché il «Blindo centauro» ha sparato in direzione del centro abitato, visto che l'area riservata ai tiri si trova in direzione opposta.

