Pescara, morto il super tifoso Donato Di Vincenzo. Lo striscione: «Addio Donato carro armato»

Per i tifosi biancazzurri del Pescara la brutta notizia della morte, a 62 anni, di Donato Di Vincenzo, figura storica del gruppo di ultras Bad Boys. Conosciutissimo in città, lascia la sorella Rachele, il cognato Michele, i nipoti Chiara, Francesco, Margot, Iris, Dafne, i parenti e tanti amici di fede calistica, a partire da quelli del gruppo Grapes che hanno dedicato a lui uno striscione con la scritta “Donato carro armato”. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte del mondo calcistico, rimbalzati in queste ore sui social. Ieri i funerali di Di Vincenzo a Marina di Città Sant’Angelo.