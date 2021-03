Ciclista investito da auto sulla Tiburtina: è grave dopo un volo di 5 metri

Un ciclista d 77 anni di Scurcola Marsicana, in provincia dell'Aquila, è ricoverato in gravissime condizioni al reparto di terapia intensiva dell’Aquila dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva in bici la Tiburtina. Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri di Tagliacozzo, i due mezzi si sono scontrati e l’uomo è stato sbalzato a terra. E’ stato trasportato dall’ambulanza del 118 di Avezzano ma è stato trasferito al San Salvatore a causa di un improvviso aggravamento.

Il fatto è avvenuto all’altezza del bivio per Villa San Sebastiano quando il ciclista, mentre si immetteva sulla Provinciale, è stato preso dall’auto, un’Audi, che sopraggiungeva. L’imbatto è stato violentissimo e l’uomo è stato scaraventato sull’asfalto dopo un volto di cinque metri. Gravissime le sue condizioni a causa dei traumi e delle fratture riportate. E’ l’ennesimo incidente che si verifica lungo la Tiburtina che da Avezzano porta a Tagliacozzo. Con il bel tempo gli amanti della bici tornano sulle strade ma questo tracciato purtroppo è particolarmente pericoloso.

