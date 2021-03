Il trattore si ribalta e finisce sulla strada: 60enne muore schiacciato

Muore schiacciato dal trattore che si ribalta su strada. Il grave incidente sul lavoro è successo oggi alle 12:20 lungo la strada comunale per Battaglia di Campli. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Teramo. Il trattore, marca Carrara, era condotto da un agricoltore di 60 anni del posto, Domenico Ciprietti. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Campli, è volato dalla scarpata per poi ribaltarsi sulla strada comunale sottostante.

Il conducente è stato sbalzato dal sedile di guida ed è rimasto schiacciato sotto al trattore. Il medico del 118 di Teramo, intervenuto sul posto, non ha potuto far altro che constatarne la morte, dovuta ai gravi traumi subiti. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il trattore. Il corpo non è stato ancora rimosso. Si sta cercando di capire il movito del grave incidente.

Ultimo aggiornamento: 14:05

