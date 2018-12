Dal ponte si stacca un blocco di cemento: auto sfiorata, paura sulla statale

Prima i calcinacci, ora un blocco di cemento che per poco non ha colpito un'auto. Paura sulla statale 16. Stamani un pezzo di cemento si è staccato e ha sfiorato un'auto alla cui guida si trovava un giovane di Corigliano (lecce). Solo per un caso fortuito non è accaduto qualcosa di grave. Dallo stesso ponte, sulla statale 16 in corrispondenza dello svincolo per Melpignano, una ventina di giorni fa erano caduti dei calcinacci. In quell'occasione il traffico fu bloccato. Stessa cosa anche oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Maglie per i sopralluoghi del caso. Nel pomeriggio di ieri, alcuni chilometri più a nord, dal ponte per Galugnano San Donato si erano staccati altri calcinacci, creando un pericolo per la viabilità. Anche in questo caso l'allarme è stato lanciato dagli automobilisti in transito. Ultimo aggiornamento: 13:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA